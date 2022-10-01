В октябре молдавские садоводы отправят «тестовый» контейнер яблока в Египет

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На прошлой неделе группа бизнесменов сферы производства и экспорта сельхозпродукции посетила с ознакомительной миссией Египет. В ходе визита была достигнута договорённость с одним из крупнейших египетских импортёров фруктов о том, что в его адрес будет отправлен пробный лот молдавского яблока.

Отправитель груза уже определён. В скором времени он отправит один контейнер яблока первой и второй категории качества. Предположительно, лот будет состоять из яблока тех сортов, которые прежде направлялись преимущественно на российский рынок: «Чемпион», «Голден», «Гренни Смит», «Айдаред», «Симиренко». Соответственно, цель акции – определить, какие именно из не самых ликвидных сортов молдавских яблок будут позитивно восприняты египетским масс-маркетом. Поставка будет осуществлена с уплатой таможенной пошлины и прочих сборов. По расчётам сотрудников ассоциации «Молдова Фрукт», она будет «заведомо не прибыльной при сложившихся в начале текущего маркетингового года закупочных ценах».

На середину октября текущего года намечен визит в Египет руководителей Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Торгово-промышленной палаты Республики Молдова и группы трейдеров, в ходе которого возможно подписание межгосударственного соглашения о режиме преференциальной торговли некоторыми агропродовольственными товарами.

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