В окружении книжных полок 

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О том, как литература и искусство побеждают чувство тревоги

Муниципальная библиотека им. Ломоносова готовится к преображению. Уже третий год, вопреки пандемии и стремительному росту цен, здесь продолжается ремонт, который скоро, надеемся, завершится. Вместе с тем сотрудники этого учреждения ни на день не прекращали просветительскую работу.

О том, как это было, рассказывает директор муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова Маргарита Щелчкова.

Вопреки карантину

– Ремонт библиотеки совпал с началом пандемии. В какой-то мере это было даже удобно?

– Пока все сидели на карантине, мы потихоньку начали делать ремонт. Какая-то часть времени сработала на нас. Если бы не карантин, народ бы больше возмущался. Люди встречают нас на улице и спрашивают: когда уже?

– Действительно, когда?

– Ремонт капитальный и проводится за счёт муниципального бюджета. Это достаточно крупная сумма, которая за два года увеличилась. Ремонтно-строительные работы должны завершиться в течение месяца. А дальше начнётся работа внутри библиотеки. Нам нужно заказать и установить мебель, ну и самое главное – распределить по полкам книжный фонд, это более 50 тыс. экземпляров книг. Такую работу за пару дней не сделаешь. Предполагаю, что мы официально откроемся где-то в октябре-ноябре. Если это случится раньше, наши книголюбы об этом узнают.

– Тем не менее культурная жизнь в этих стенах уже возобновилась…

– Она и не затихала, но проходила в виртуальном формате, проводилась вне стен библиотеки. Наша сотрудница Наталья Русева работала с лицеем Петру Мовилэ, где представила два проекта. Другая сотрудница – Светлана Ложкина – создала свою программу, которую представляет сразу в нескольких учебных заведениях. Её лекции посвящены обширной экологической тематике – от вечной мерзлоты до исчезающих видов животных и птиц. Это на самом деле очень интересно.

Люди ищут и находят у нас отдушину. И раньше тоже так было, просто сейчас всё ощущается острее. Ну и никуда не девается роскошь человеческого общения. Мы это готовы предоставлять.

Виртуальная гостиная

– У вас есть своя электронная библиотека?

– Работа в этом направлении ведётся, но мы замечаем, что люди всё-таки предпочитают традиционные бумажные книги. Электронные варианты известных авторов можно читать где угодно, сейчас проблем с этим нет. Нас больше интересует перевод в цифровой вариант современных произведений местных авторов. Вообще, интернет заметно расширил наши возможности. Работа в формате онлайн у нас практически не прекращалась, действовали все клубы и лектории.

– Например?

– Каждое последнее воскресенье месяца мы всех приглашали в нашу литературно-музыкальную гостиную «Элегия», где можно было услышать солистов из Национальной оперы, музыкантов, поэтов и писателей знаменитых и ещё не очень известных. Людям это очень нравилось, и чтобы не лишать их удовольствия, мы решили на время сделать нашу гостиную виртуальной. Мы просили певцов и поэтов записать свои выступления специально для нас, ведь мы не могли использовать имеющиеся в Ютубе записи – нас бы упрекнули в нарушении авторских прав. И люди творчества откликались, находили возможность записать для нас сюжеты, из которых мы делали очень достойные видеофильмы.

– В вашей аудитории много людей уважаемого возраста. Как они справлялись с интернетом и Ютубом?

– Справлялись, увы, не все, зато видел весь мир. Многие наши читатели проходят курсы использования мобильных приложений. Кстати, у нас есть курсы молдавского и английского языков. Английский сейчас проходит онлайн, удалённо работает и клуб «Живая этика» по изучению наследия Елены Рерих.

– Бесплатно?

– У нас всё бесплатно. Дом румынского языка давно с нами заключил контракт, согласно которому к нам раз в неделю приходили преподаватели. Английский у нас ведёт волонтёр Вероника Олейник.

Общение – не роскошь

– Когда библиотека стала по-настоящему культурным центром?

– Такой период сложно обозначить, потому что на самом деле в нашей библиотеке всегда не только книги выдавали. В непростые 90-е годы у нас в отделе искусства работала Ольга Медведь, которая вела по меньшей мере пять клубов и кружков, собиравших огромную аудиторию. Но количество различных мероприятий в последнее десятилетие возросло, потому что изменился формат работы библиотек. Если в 2006 году проводилось около 60 мероприятий в год, то уже к 2010-му их было около 900. То есть каждый день по несколько событий разной значимости.

– Как сейчас проходят мероприятия?

– Пока в очень скромном формате, т. е. с небольшим числом участников. В нашем зале, вмещающем до 200 человек, пока складированы книги, но холл уже отремонтирован. Мы видим, что люди соскучились по прекрасному, и поэтому открыли свои двери. В Дни славянской письменности и культуры у нас практически каждый день проходили различные встречи: презентация книги «Я это видел» в переводе Дианы Жалбэ, несколько мероприятий в рамках Пушкинского марафона, «Музыкальный медальон» с участием музыканта и дирижёра Михаила Сечкина, который пригласил солистку Национальной оперы Ирину Щёгалеву, Фестиваль славянской книги и т. д.

– Ковид, повышение цен, страх потерять работу – люди всё воспринимают с тревогой. Не теряется ли в такое тревожное время интерес к культурным ценностям?

– Напротив. Люди ищут и находят у нас отдушину. И раньше тоже так было, просто сейчас всё ощущается острее. Ну и никуда не девается роскошь человеческого общения. Мы это готовы предоставлять.

В тему

Слепки времени

28 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры в библиотеке им. Ломоносова состоялась творческая встреча «Мой Кишинёв. Незабвенные имена», где прозвучали произведения русских поэтов Молдовы второй половины ХХ века.

Поэтические чтения были представлены мастером литературы РМ, председателем Ассоциации русских писателей Республики Молдова Олесей Рудягиной. Она призналась, что Ломоносовка (именно так любовно называют эту библиотеку) давно стала родным домом для ассоциации. Здесь когда-то состоялось и первое публичное выступление Олеси. Ну а цикл «Незабвенные имена» был задуман более года назад. Их много – авторов, чьи стихи заслуживают внимания современников. О. Рудягина уже напомнила зимой слушателям поэзию маститых К. Семеновского, Н. Савостина, В. Ткачёва. В этот раз предпочтение было отдано трём ныне забытым поэтам.

Уроженец Украины Анатолий Ренин, прижившийся в Молдавии после войны и много лет работавший в республиканских газетах, осмысливал и тему мирных будней, и Гражданской войны, и созидательного труда, и пушкинскую тематику. Он первым из поэтов осуществил перевод на русский легендарной «Миорицы» – бессмертного памятника культуры молдавского народа.

– У поэтов Молдовы поколения Ренина, особенно фронтовиков, – широкие горизонты, необъятная страна и абсолютно чистая совесть, – делится мнением Олеся Рудягина. – Они защитили жизнь на земле, и это отражается во всех их произведениях. Позднее, у поэтов 80-х, а ещё трагичнее – в 90-х годах, возникают вопросы и к себе, и к миру. Именно по стихам, на мой взгляд, можно судить, что происходило с обществом. Историю постоянно переписывают, для вызревания прозы необходимо время, поэт же мгновенно реагирует, выдавая своё понимание и непонимание эпохи, своё неангажированное видение происходящего с людьми. Настоящие сильные поэты оставляют слепок времени, даже если не являются трибунами.

Поэт, сценарист, редактор Дмитрий Ольченко задаётся вопросами о несовершенстве человека в совершенном мире и о правомочности существования поэзии в социуме преступно равнодушных. В стихах журналиста и поэта Виктора Чудина уже явственны тревожные ноты времени, внутренняя борьба человека с самим собой, мучительные поиски смысла жизни, что тонко прослеживается в его поэме о мастере Маноле.

Последние 30 лет литераторам чаще всего приходится издавать книги за свой счёт. Тем драгоценней, что стараниями некоторых учёных и русских общественных организаций создаются и выходят в свет уникальные сборники, где объединены строки местных авторов.

Поэтические чтения гармонично дополнила передвижная однодневная выставка «Мелодия любви. Россия, Молдова, Украина в этюдах» мастера искусств РМ, председателя Товарищества русских художников РМ «М-АРТ» Сергея Сулина.

– Эти работы собирались в течение 40 лет творчества. Я трижды бывал в Сибири, проехал по местам БАМа, служил на Украине, чья красота произвела на меня незабываемые впечатления, – вспоминает Сергей Сулин. – И я всегда возил с собой этюдник, хотя раньше это было делать довольно сложно. Естественно, много работ выполнено в нашей несравненной Молдове. Но где бы я ни писал, всё больше убеждался, что мир прекрасен, и мне хотелось его запечатлеть во всех его красках, как делают это поэты, обрамляя красоту словом.

Наталья Лужина