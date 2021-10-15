В Окнице ведутся поиски без вести пропавшей женщины

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28-летняя жительница Окницы вышла из дома утром 10 октября и не вернулась. Полиция просит помощи в её поисках.

Приметы пропавшей: 28 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, зелёные глаза, светлые волосы до плеч. Особые приметы: на правом предплечье имеется шрам от укуса собаки.

В день исчезновения, пишет nordnews.md, женщина была одета в коричнево-чёрный свитер, чёрные брюки, на ногах – чёрно-красные кроссовки.

Любую имеющуюся информацию просят сообщать по телефонам: 060 200 206 или 069 596 659.

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