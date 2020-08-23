В Окнице поймали водителя, незаконно перевозившего алкогольную продукцию

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Вечером 21 августа в приграничной зоне был задержан гражданин, перевозивший 300 литров алкоголя без документов о происхождении. Инцидент произошёл в Окницком районе.

Патруль Пограничной полиции остановил автомобиль Opel Astra. В ходе проверки пограничники обнаружили 12 ёмкостей с алкоголем по 25 литров каждая. Контейнеры располагались на заднем сиденье и в багажнике.

34-летний водитель, житель Окницкого района, не смог предъявить какие-либо документы. Вся партия алкоголя была конфискована, мужчине грозит штраф.

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