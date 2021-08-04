В огороде у жителя Бубуечь нашли целую плантацию конопли (ВИДЕО)

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Более 270 кустов конопли нашли сотрудники ИП Чекан во дворе жителя села Бубуечь.

32-летний владелец участка заявил, что выращивает растения для личного употребления. Ранее мужчина привлекался за аналогичные правонарушения.

Растения были выкорчеваны и отправлены на экспертизу, после чего их уничтожат.

Мужчина находится под стражей, ему грозит штраф или до 100 часов общественных работ.

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