В огне погиб мужчина

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Трагедия произошла 3 января в одном из домов в селе Глиное Слободзейского района. Соседи вызвали пожарных.

Площадь возгорания составила 150 кв.м. Два расчёта СВПЧ-8 г. Слободзея взяли пожар под контроль за считаные минуты, но на полную ликвидацию последствий возгорания ушло семь часов.

Безжизненное тело 54-летнего мужчины пожарные обнаружили в одной из комнат, на полу, под обвалившейся крышей. По всем признакам, будучи живым, он пытался выбраться из огненной ловушки. Предположительно, смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

По предварительной версии, причиной трагедии стало неправильное устройство и неисправность печи и дымохода. На участке соприкосновения деревянной конструкции потолочного перекрытия и трубы дымохода имелись глубокие трещины и отсутствовала противопожарная разделка. Вероятнее всего, поэтому произошло воспламенение. Огонь быстро распространился по старым сухим балкам.

По факту пожара с гибелью человека проводится проверка, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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