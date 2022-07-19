В офисе ПСРМ прошла встреча с послом Китайской Народной Республики

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Сегодня исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча и председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаидой Гречаный провели беседу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Ян Вэньбинем.

Влад Батрынча поблагодарил Посла за приглашение выступить с приветственной речью в ходе Международного форума Коммунистической партии Китая и мировых марксистских партий и подчеркнул, что Китай является важным зарубежным партнером Молдовы.

Стороны обсудили текущую политическую ситуацию в стране и повестку оппозиции. Влад Батрынча заявил, что Партия социалистов проводит непрерывный мониторинг действий центральных органов власти и ситуации на местах, используя все законные инструменты для противодействия антинародным решениям правящей партии и консолидации общества.

Зинаида Гречаный также отметила, что текущий созыв парламента является самым нерепрезентативным в истории Молдовы, поскольку мнения и инициативы оппозиции игнорируются, а власть предпочитает управлять страной в ручном непрозрачном режиме.

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