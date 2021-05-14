В одном из столичных скверов укладывали некачественную плитку. Чебан: Подрядчик заменит её за свой счет

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Экономические агенты, которые будут использовать некачественные материалы или плохо выполнять работу на строительных площадках в Кишинёве, будут оштрафованы и обязаны устранить несоответствия за собственные средства. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в связи с тем, что часть новой тротуарной плитки, установленной в сквере памяти жертв Чернобыльской катастрофы, оказалась некачественной.

Так, в результате проведенной экспертизы было установлено, что тротуарная плитка, уложенная на аллеях в сквере, который сейчас находится на реконструкции, местами некачественная, деформированная, в ее составе присутствуют примеси (ветки и пластик), к тому же она легко крошится.

Градоначальник отметил, что работы были немедленно остановлены, а экономическому агенту, который был определен победителем по итогам конкурса, сообщили о необходимости устранения обнаруженных несоответствий из собственных средств.

– Так мы будем поступать каждый раз по мере необходимости. Не допущу, чтобы в скверах, парках, учебных заведениях или в процессе восстановления инфраструктуры в столице были допущены нарушения. Требую ответственности и качественного выполнения работ, – подчеркнул генпримар.

Сквер в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС обустраивается в парке «Долина роз» на Ботанике.

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