В одном из общежитий Рыбницы сгорела комната

В одном из общежитий Рыбницы сгорела комната

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 

Как рассказала 56-летняя хозяйка жилья, огонь появился в считанные секунды. Пожарный расчёт в течение 10 минут прибыл на место происшествия и ликвидировал пламя, однако спасти имущество полностью не удалось из-за захламлённости помещения, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, в результате чего расположенные на полу вещи моментально загорелись. Материальный ущерб составил порядка 3000 рублей.

Обстоятельства выясняются.

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