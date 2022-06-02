В одном из дворов Ботаники обустраивают новую детскую площадку (ФОТО)

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Как сообщили в примарии, работы ведутся на прилегающей к многоквартирным домам территории по адресу Валя Кручий, 24.

В этой зоне также установят площадку для фитнеса/воркаут, а недавно здесь были высажены кустарники.

Места, где обустраивают детские площадки, выбираются в соответствии с запросами жильцов по согласованию с претурами секторов. В этом году примария Кишинёва выделила 20 миллионов леев на установку детских площадок и 10 миллионов леев на фитнес-площадки.

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