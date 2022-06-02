В одном из дворов Ботаники обустраивают новую детскую площадку (ФОТО)

В одном из дворов Ботаники обустраивают новую детскую площадку (ФОТО)

Как сообщили в примарии, работы ведутся на прилегающей к многоквартирным домам территории по адресу Валя Кручий, 24.

В этой зоне также установят площадку для фитнеса/воркаут, а недавно здесь были высажены кустарники.

Места, где обустраивают детские площадки, выбираются в соответствии с запросами жильцов по согласованию с претурами секторов. В этом году примария Кишинёва выделила 20 миллионов леев на установку детских площадок и 10 миллионов леев на фитнес-площадки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md