В одном из детсадов Флорешт топят по часам: слишком высокие счета

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Речь идёт о дошкольном образовательном учреждении в селе Алексеевка. После того как за потреблённый в декабре детсадом газ пришёл счёт на 18 тысяч леев – в три раза больше, чем в прошлом году – примар населённого пункта и директор детсада решили отапливать учреждение по графику.

Так, после 15.00 отопление выключают, а в выходные не топили вовсе. Как следствие, в начале недели температура воздуха в группах составила всего около +17 градусов, сообщает nordnews.md.

Примар Алексеевки говорит, что если правительство не окажет помощь в данной ситуации, детский сад, скорее всего, придётся закрыть, ведь платить по счетам нечем. Это дошкольное учреждение посещают около 40 малышей.

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