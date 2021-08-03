В Одесской области задержали «туристов»-нелегалов из Молдовы

В Одесской области задержали «туристов»-нелегалов из Молдовы

Три человека пытались незаконно пересечь украинскую границу. Все они, пишет yuginform.com, оказались гражданами Молдовы 18, 22 и 47 лет. 

Путешественники рассказали пограничникам, что хотели попасть в Одессу, чтобы отдохнуть, но так как не имели документов, дающих право на пересечение границы, решили пойти в обход пунктов пропуска.

На всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.

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