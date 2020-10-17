В Одесской области задержали молдаванина, занимавшегося нелегальной миграцией

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При получении 6 тысяч долларов за переправку двух лиц через государственную границу Украины был задержан гражданин Республики Молдова.

Иностранец организовал канал незаконной переправки граждан в Молдову в обход пунктов пропуска. Злоумышленник оценил свои “услуги” в 3 тысячи долларов США с человека, пишет unn.com.ua.

Украинские правоохранители также сообщили, что задержанный — организатор нелегальной миграции через государственную границу. Конечной точкой нелегалов была одна из европейских стран. Нелегалы принадлежали к криминальной среде и у них отсутствовали любые легальные документы. По имеющейся информации, нелегальный бизнес существовал почти год, ежемесячно организатор переправлял до 10 нелегалов.

Следственные действия продолжаются.

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