В Одесской области пограничники поймали молдаванина-нарушителя

В Одесской области пограничники поймали молдаванина-нарушителя

В Белгород-Днестровском районе задержали 38-летнего гражданина Молдовы. Мужчина пытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пунктов пропуска.

Как сообщает odessa.online, гражданин находился в международном розыске с 2016 года. По решению молдавского суда его приговорили к 6 годам лишения свободы за грабёж, хулиганство, кражи, умышленное  нанесение телесных повреждений.

Мужчину передали представителям правоохранительных органов Молдовы.

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