В очереди за дизелем

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О проблемах на топливном рынке Молдовы

На прошлой неделе многие автозаправочные станции в Кишинёве разворачивали водителей, чьи автомобили ездят на дизельном топливе. Этого вида нефтепродуктов попросту не было в продаже. Представители АЗС объясняли отсутствие дизеля тем, что исчерпались имевшиеся запасы.

Искусственный кризис

Людям приходилось ездить по городу в поисках заправки, где ещё можно было залить этот вид топлива. Как писала «АиФ в Молдове» в прошлом номере газеты, за неделю до этой ситуации на некоторых АЗС якобы из-за ограниченного объёма отпускали не более 10 литров бензина на одну машину.

Вместе с тем, вопреки заверениям Национального агентства по регулированию в энергетике в том, что увеличение коммерческой наценки на оптовые закупки топлива не приведёт к росту цен на бензин и сжиженный газ, на некоторых АЗС буквально день-два спустя они поползли вверх. Бензин подорожал примерно на 30 банов, газ – на 40 банов.

Экс-директор НАРЭ Виктор Парликов убеждён, что топливный кризис был создан искусственно.

– То, что произошло сейчас, вызвано тем, что у нефтяников не было партнёра по диалогу, – заявил В. Парликов в рамках одной из передач на TV8. – В отсутствие правительства и парламента нефтяники предпочли создать панику. Теперь, когда у PAS есть власть, она должна выбирать: или призвать их к диалогу и договариваться, как делалось до сих пор, или продолжится хаос.

Общий объём серого рынка и незаконной продажи нефтепродуктов превышает 5 млрд леев в год. С 2015 года и до сих пор по этим серым схемам было продано только дизельного топлива на сумму более 20 млрд леев.

Серые схемы

Усугубляет ситуацию с тарифами на горючее и другая проблема. По мнению экономического эксперта IDIS «Viitorul» Вячеслава Ионицэ, в Республике Молдова существует серый рынок продажи нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. Нефтяные операторы продают около половины этого горючего (46%) различным оптовым компаниям для их собственного потребления, но большая часть его не используется, а нелегально перепродаётся экономическими агентами, у которых нет ни лицензии, ни авторизации, никаких других документов на продажу нефтепродуктов. Аналитик заметил, что Молдова наводнена пластиковыми цистернами со счётчиком, из которых незаконно реализуется вышеназванный объём топлива. И происходит это на фоне того, что государство ввело ряд ограничений и налогов для автозаправочных станций.

«В этих схемах серой или незаконной продажи нефтепродуктов активно участвуют некоторые нефтяные компании. Это происходит из-за отсутствия какого-либо контроля со стороны компетентных государственных органов. Общий объём серого рынка и незаконной продажи нефтепродуктов превышает 5 млрд леев в год. С 2015 года и до сих пор по этим серым схемам было продано только дизельного топлива на сумму более 20 млрд леев. Потери национального бюджета в результате этой незаконной деятельности по торговле нефтепродуктами без каких-либо разрешительных актов составляют 200 млн леев в год. Только по дизельному топливу с 2015 по 2020 год бюджет недополучил около 800 млн леев», – написал Вячеслав Ионицэ в своём блоге.

Эксперт утверждает, что серая или незаконная продажа нефтепродуктов увеличивает операционные расходы компаний, которые работают на законных основаниях, что приводит к повышению этих расходов на 0,4–0,5 лея за каждый литр. Если сказать проще, то покупатели платят дополнительно 50 банов за литр нефтепродуктов только из-за существования этого нелегального рынка сбыта топлива.

По мнению экономического аналитика, устранение незаконной торговли нефтепродуктами позволит собирать дополнительно в бюджет до 200 млн леев ежегодно и снизить цены на горючее примерно на 50 банов за литр.

«Это одна из многих срочных мер, которые я предлагаю властям, чтобы навести порядок на рынке нефтепродуктов, создать адекватную правовую и конкурентную основу, которая в конечном итоге позволила бы формировать справедливые цены для всех потребителей», – отметил В. Ионицэ.

Анастасия Погодина