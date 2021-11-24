В обычном режиме: в столице возобновляется деятельность спортзалов и бассейнов

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В Кишинёве с 1 декабря возобновляется деятельность спортзалов, спортивных площадок и бассейнов в обычном режиме. Об этом говорится в решении муниципальной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Меры профилактики и борьбы с коронавирусом при этом сохраняются, а доступ в указанные выше заведения будет осуществляться на основании сертификата о вакцинации против COVID-19.

Напомним, что с 1 декабря в столице возобновят работу театры и кинотеатры, а также концертные залы.

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