В общежитии в Тирасполе вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 5 человек

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О том, что из окна одной из квартир общежития на улице Одесской идёт дым, на пульт пожарной охраны города Тирасполь сообщил очевидец-сосед.

На место прибыл расчёт СВПЧ-1. Огнеборцы эвакуировали трёх взрослых и ребёнка с шестого и седьмого этажей. Остальные жильцы покинули здание самостоятельно. Пожарные также вызволили 41-летнего хозяина квартиры в состоянии алкогольного опьянения и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в приёмное отделение больницы для дальнейшего осмотра.

На локализацию пожара площадью 15 квадратных метров потребовалось 12 минут. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось предотвратить распространение пламени на соседние квартиры. Огнём полностью уничтожена комната, сильно закопчены ванная и коридор общежития.

Инспектор рассматривает две возможные причины ЧС: неосторожное обращение с огнём при курении и короткое замыкание электропроводки.

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