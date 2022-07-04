В общественных местах столицы обустраиваются детские площадки

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Реализуется муниципальная программа по строительству и обустройству детских площадок в общественных местах или зелёных зонах. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Так, по его словам, ведутся работы по обустройству детской площадки на пересечении бульваров Дечебал и Дачия в секторе Ботаника. Также в этой зоне будет установлена фитнес-площадка.

Тем временем завершаются работы по установке детской площадки и фитнес-площадки по адресу Валя Кручий, 24. Скоро здесь будет установлена городская мебель. Также на обеих локациях ведутся работы по обустройству тротуаров, установке бордюра и уличной мебели.

– Другие проекты Главного управления жилищно-коммунального хозяйства находятся на стадии проведения тендера. Места, где детские площадки обустраиваются сейчас или будут обустроены в ближайшем будущем, выбраны в соответствии с запросами от жителей и согласованы с претурами секторов, – сказал Ион Чебан.

Стоит отметить, что в этом году примария Кишинёва выделила 20 млн леев на обустройство детских площадок и 10 млн леев на обустройство фитнес-площадок.

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