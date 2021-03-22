В общественном транспорте станет больше аппаратов для электронной оплаты проезда

0

Количество электронных аппаратов, которые будут использовать мобильные валидаторы для банковских карт в городском общественном транспорте, увеличится.

Вице-примар муниципия Кишинёв Виктор Киронда заявил сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб, что на этой неделе банковские компании доставят оборудование в Городской автобусный парк и Управление электротранспорта.

Таким образом, количество аппаратов для банковских карт в городском общественном транспорте увеличится, – рассказал Киронда.

По словам чиновника, на 22-м троллейбусном маршруте будут работать 20 таких аппаратов, на 5-м автобусном маршруте – 10, пишет moldpres.md.

Киронда упомянул также, что муниципальные предприятия готовы установить в транспортных средствах фиксированное оборудование для подтверждения платежа, когда оно будет доставлено банковским учреждением.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.