В общественном транспорте Кишинёва проверят, включают ли водители кондиционеры

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После повышения стоимости проезда в общественном транспорте генеральный примар муниципия Ион Чебан решил, что многие троллейбусные маршруты будут пополнены дополнительными единицами транспорта. По словам градоначальника, троллейбусы не будут снимать с маршрутов, как это делали ранее в летний период.

– Поступают жалобы о том, что в некоторых единицах транспорта нет кондиционера или существуют другие несоответствия. Начиная с этой недели мои коллеги проведут проверки в общественном транспорте, чтобы посмотреть, как обстоят дела. В конце будет составлен отчёт и приняты необходимые решения. Хочу объявить, что все водители осведомлены о том, что кондиционеры, если они имеются, должны работать. Во всех 240 новых единицах транспорта, которые мы привезли, кондиционеры есть. В других, которые также кажутся новыми, их может не быть. Я попросил своих коллег повесить знаки, информирующие о том, что в этих троллейбусах или автобусах нет кондиционеров, – сказал Чебан.

Глава столицы добавил, что ранее троллейбусы и автобусы закупались без кондиционеров.

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