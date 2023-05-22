В Образцовом центре в области виноградарства и виноделия открылся курс “Фермер”

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Образцовый центр в области виноградарства и виноделия муниципия Кишинёв запустил курс профессионального обучения для взрослых по специальности “Фермер”.

Врио директора центра Светлана Кочорвэ уточнила, что цель нового курса — обучение взрослых, заинтересованных в области садоводства, виноградарства, учёта сельскохозяйственной деятельности и сделок, передаёт moldpres.md.

– Накопленные знания послужат для создания сельскохозяйственных предприятий и последующего развития деятельности в них. Обучение будет проводиться в смешанном формате — онлайн и очно и продлится полтора месяца. Чтобы прослушать курс, желающие могут подать документы в отдел непрерывного обучения Образцового центра в области виноградарства и виноделия или по электронной почте: cevvc2018@gmail.com, — рассказала Светлана Кочорвэ.

Образцовый центр в области виноградарства и виноделия — одно из старейших учебных заведений в области садоводства и виноделия, оно было основано в 1842 году. За эти годы учебное заведение подготовило более 25 тысяч специалистов.

В настоящее время центр предлагает четыре специальности начального обучения: туризм, виноградарство и энология, технология продуктов, полученных методом брожения, а также организация услуг в гостиницах и туристических комплексах. А в дуальном обучении есть две специальности: технология продуктов растениеводства, туризм и профессия виноградарь-винодел.

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