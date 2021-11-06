В обновлённом сквере на Рышкановке посадили сакуру, жасмин и барбарис

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Сегодня в недавно отреставрированном сквере на улице И. Заикина в секторе Рышкановка было посажено более 150 деревьев и кустарников.

Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, акция является частью инициированной столичной примарией кампании по посадке деревьев «Кишинёв – зелёный город». Были высажены сакура, жасмин, гибискус, спирея, барбарис и другие растения.

Инициатива принадлежит ряду экономических агентов и общественных объединений. В знак признательности участникам были вручены дипломы примарии за открытость и вклад в реализацию инициатив, выдвинутых муниципалитетом.

Искренне благодарю всех за участие в действиях, цель которых – сделать Кишинёв более комфортным для его жителей. Город становится всё красивее с каждым днём благодаря вкладу каждого из нас! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

В настоящее время сквер на улице И. Заикина находится в процессе реконструкции. Здесь благоустроены пешеходные аллеи и зелёные зоны, модернизировано уличное освещение, установлены оросительная система и городская мебель. Также на участке построили защитную стену.

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