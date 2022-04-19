В объятиях гончарного круга

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Ольга Кошель: «Моя задача – изучить и освоить как можно больше техник»

Место женщины – у печи, соглашается Ольга Кошель. Акцент на детали: у какой печи? Тут возможны варианты.

Превращение глины в керамику (если судить по видео, что выкладывает в сети мастер) не столько труд – это магия. Иллюзия волшебства, а за кадром – знания, опыт, чувство цвета, вкус, характер и много ещё чего, что, может, звучит прозаично, но в этой прозе рождается поэзия, только не в словах – в глине.

ДОСЬЕ

Ольга Кошель – гончар, художник, народный мастер. Окончила Технологический колледж, а также Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ. Специальная премия им. И. Арсений на Республиканской ярмарке гончаров в с. Юрчены, 2008 г.; премия Лучший мастер 2008 года, жанр керамика и гончарство; I место в Республиканской выставке-конкурсе гончаров, Кишинёв, 2009 г.; I место на Республиканской ярмарке гончаров в с. Юрчены, 2013 г.; премия Лучший мастер 2018 года, жанр керамика и гончарство.

Мужское и женское

– А всё же спрошу, Ольга, труд ваш тяжкий?

– Любой труд – это нелегко. Тяжело бывает в начале пути, когда ты мало что умеешь и порой не хватает сил как физических, так и моральных. Но со временем закаляется характер, сил и профессионализма становится больше. Всё это происходит незаметно. Да, когда мы видим готовый продукт, будь то вышивка, ткачество, резьба по дереву и так далее, конечно же возникает ощущение магии. Но за кулисами стоит огромный труд, и это точно не ритуал и не магия. Что касается керамики, то работа с глиной лёгкой никогда не была. Это, в первую очередь, ремесло, физика и химия процесса, геометрия форм, чувство цвета, много практики и нарабатывание мастерства, логика и порядок действий. Психическое состояние, настроение, терпение также играют важную роль, как и в любой работе.

– С вашей точки зрения, ремесло переходит в искусство или, напротив, искусство становится ремеслом со временем? Или есть третий вариант?

– Несомненно, вначале стоит ремесло, знания технологии и умение применить эти знания на практике, и применить удачно. Уже потом идёт искусство. Ну или не идёт. И да, есть третий вариант, это когда ремесло, наука и культура сливаются воедино. Наверное, это и есть цель. Наверное, это и есть настоящее искусство. Не знаю, удаётся ли мне это, но это то, к чему надо стремиться.

– Женщина-гончар – это, скорее, исключение или в данном виде искусства мужчин и женщин поровну?

– Женщина-гончар – это не совсем исключение, но женщин-гончаров намного меньше, чем мужчин-гончаров. Тут важно понимать различие между моделированием лепкой и моделированием на гончарном круге. Это разные процессы. Представьте кусок глины весом в 3 – 5 кг. Лепить – одно удовольствие. Отрываешь кусочки и моделируешь. Тут ты не зависишь от формы и лепишь, что душе угодно. А если этот же кусок – бесформенный кусок глины – мы кладём на гончарный круг, то тут придётся поднапрячься, чтобы его оцентровать, сформировать дно, вытянуть стенки сосуда и придать ему форму. И всё это при том, что круг вращается довольно быстро. Тут без должных усилий ничего не выйдет. Да, глина и тяжести – это практически синонимы.

– А можно догадаться, кто мастер, если говорить о мужском и женском? Вот в литературе очевидно. На мой взгляд, в живописи менее, но тоже. А у вас? Есть понятие женского почерка в работе?

– Не задумывалась над этим вопросом. Можно оценить идею, мастерство, масштаб изделия. Можно оценить внимание к деталям, но это всё присуще как женщинам, так и мужчинам. Почерк конкретных мастеров да, отличается. Каждый мастер – индивидуальность и свой особый талант.

Меня всегда радуют отзывы, и я стараюсь всем ответить, пожелать удачи. Такое взаимодействие очень важно для меня. Это настрой на новые поиски и эксперименты, это желание работать и, конечно же, вдохновение.

Сюрпризы и эксперименты

– Насколько непредсказуем результат? До какой степени непредсказуем? Вот вы, Ольга, иногда пишете: «В единственном экземпляре, и повторить не смогу».

– Результат готового изделия мы можем видеть только после того, как оно прошло все положенные ему обжиги. Их бывает не два и не три. На моей практике однажды изделие прошло девять обжигов. Это, конечно, расточительность, но результат стоил того. По технологии, первый обжиг называется «бисквитным», когда изделие только сушим, чистим и ровняем. Перед вторым обжигом глиняный предмет покрывается глазурью или расписывается. Так – по технологии, разработанной предыдущими поколениями. Но результат непредсказуем не всегда. Есть многолетние наработки, и мастер, задумывая изделие, уже видит его в воображении (и здесь бывает не без сюрпризов). Но есть место эксперименту. Экспериментируя, мастер получает абсолютно непредсказуемые результаты, особенно если экспериментирует много. Результаты обычно всегда неожиданные, особенно если изделие проходит обжиг многократно. Иногда эксперимент становится наработкой, но иногда бывает неповторимым. В керамике это случается довольно часто.

– Обжиг, как я правильно понимаю, это самая сложная часть процесса?

– Обжиг – это то, что превращает глину в керамику посредством высоких температур (от 1000 до 1250 – 1300°С, в зависимости от состава глины). Без него не получится функционального изделия. Есть низкотемпературные массы, которые нужно обжигать в диапазоне 1000 – 1150°С, есть среднетемпературные с диапазоном 1100 – 1200°С, есть высокотемпературные с диапазоном обжига 1250 – 1300°С. Стараюсь работать с разными массами, так интереснее. В работе с ними открываются разные возможности. Да, обжиг можно назвать самой важной и ответственной частью процесса. Если нарушить режим обжига, то изделия могут треснуть в печи. Это бывает досадно. Поэтому важно соблюдать всё, вплоть до мелочей.

– Часть ваших работ – это роспись глазурями. И в этом пространстве вы уделяете много внимания молдавскому узору. Кажется, вас очень вдохновляют молдавские ковры. Что вы в них для себя находите, читаете?

– Узоры молдавских ковров не могут не вдохновлять. В них – жизнь, в них – огромный труд, в них – свет и цвет, в них – душа. Всегда восхищаюсь мастерством молдавских ткачей. Столько терпения и столько труда! Орнамент – это чудо!

– Роспись по сырой глине, вырезание узора по сухой… Сколько вообще техник существует? И можно ли придумать своё, что-то совсем новое, или можно лишь привнести?

– Техник, на самом деле, масса. Моя задача изучить и освоить как можно больше техник. Конечно же, я мечтаю придумать что-то своё. Конечно, можно сказать, что всё уже придумали до нас. Но всегда есть место мечте. Должно быть.

– А если говорить о материале, то с чем ещё работаете?

– Всегда стараюсь учиться чему-то новому. Так я познакомилась с работой по текстилю, по стеклу и металлу. Понятно, что это на уровне хобби, но надеюсь, что со временем навыки работы окрепнут и можно будет совмещать техники.

Учиться для гармонии

– С коллегами как складываются отношения? Есть ли место мыслям о том, что кто-то успешнее продаёт свои работы, а кто-то очень талантлив, но о нём знают меньше?

– С коллегами мы дружим, обмениваемся опытом, помогаем друг другу. Все они очень талантливы. Всегда радуюсь их творческим удачам. Мы не конкурируем между собой, так как у каждого свой стиль, своя ниша, и мы не пересекаемся на данной стезе. Кто как продаёт свои изделия мне не известно. Конечно, все мы хотим продавать свои работы, и если кто-то делает это успешнее, то это тоже нужно уметь. Особенно в наше время.

– А себе вы что-то делаете? Оставляете? И по какому принципу?

– Конечно, делаю что-то и для себя: горшки для цветов, чашки, кувшины, тарелки. Всем этим я пользуюсь. Некоторые изделия остаются у меня, чтобы я помнила о тех техниках и экспериментах. Некоторые проходят тест – то есть удобно ли ими пользоваться, как они ведут себя в обиходе.

– Мне только кажется или вам действительно очень важна поддержка зрителей? Другие мастера то ли напускают на себя безразличный или снисходительный вид, то ли действительно им всё равно, а в вас читается эта благодарная радость по поводу откликов на вашу работу, и это так красиво.

– Конечно, поддержка зрителей вдохновляет, придаёт силы и смелость двигаться дальше. Любому человеку необходимо быть нужным, востребованным. Меня всегда радуют отзывы, и я стараюсь всем ответить, пожелать удачи. Такое взаимодействие очень важно для меня. Это настрой на новые поиски и эксперименты, это желание работать и, конечно же, вдохновение. Тёплые слова очень трогают.

– Вы играете на гитаре, спускаетесь в пещеры, сплавляетесь, участвуете в огненных шоу, волонтёрствуете. Какие ещё составные необходимы для гармонии? Чего хотелось бы – а никак, невозможно объять необъятное?

– Возможно всё! Для гармонии нужно учиться. Изучать что-то новое для себя, пробовать, пытаться. Пусть не хватит времени для достижения профессиональных результатов, но ведь это всё для души. Возможно, новые навыки дадут толчок к новым идеям в основном деле, в профессии.

Инна Желтова