В новый год без хлопот! В Агентстве по защите прав потребителей рассказали о правилах эксплуатации ёлочных гирлянд

Чтобы создать новогоднюю атмосферу в доме, люди часто используют гирлянды, развешивая их не только на ёлки, но и на окна, на стены и на шторы. Однако во избежание пожаров не стоит забывать о правилах эксплуатации декора.
В связи с этим Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком рекомендует следующее:
- не включайте гирлянду в упаковке;
- перед использованием изучите инструкцию;
- проверяйте наличие у товара сертификата о соответствии. За его отсутствие может грозить штраф в размере до 6900 леев;
- гирлянды, предназначенные для использования на улице, должны быть оснащены вилкой с защитой от брызг, а также приспособленной к постоянному подключению.
Потребителям настоятельно рекомендуют покупать гирлянды только в авторизованных местах, а в случае каких-либо несоответствий, требовать от экономического агента ремонта, замены или возврата товара.
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