В Новых Аненах мужчина разбился насмерть, упав с четвёртого этажа

В Новых Аненах мужчина разбился насмерть, упав с четвёртого этажа

Трагедия произошла сегодня утром в селе Флорень Новоаненского района. 

Труп мужчины обнаружил прохожий, он и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшего. Это 68-летний местный житель. Он скончался в результате падения с 4-го этажа жилого дома. Согласно предварительным данным, речь идёт о самоубийстве.

Все обстоятельства трагедии выясняются, передаёт publika.md.

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