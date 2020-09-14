В Новых Аненах разыскивают пропавшего почти неделю назад пенсионера

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Разыскивается 69-летний житель села Новая Кобуска Новоаненского района. Последний раз его видели 8 сентября.

Рост: 210 см, телосложение плотное, глаза голубые, волосы светлые.

Одежда: голубая рубашка в клетку, серые брюки, шлёпанцы.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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