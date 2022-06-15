В Новых Аненах пожарные спасли из огня детёныша косули

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Инцидент произошёл накануне вблизи села Бульбоака. Там загорелся большой участок сухой травы.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что огонь охватил 3 га земли. Во время тушения пожара спасатели обнаружили детёныша косули. Ему оказали необходимую помощь.

Малыша отвезли в столичный зоопарк. Жизнь животного вне опасности.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 55 чрезвычайных ситуациях.

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