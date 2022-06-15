В Новых Аненах пожарные спасли из огня детёныша косули

В Новых Аненах пожарные спасли из огня детёныша косули

Инцидент произошёл накануне вблизи села Бульбоака. Там загорелся большой участок сухой травы. 

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что огонь охватил 3 га земли. Во время тушения пожара спасатели обнаружили детёныша косули. Ему оказали необходимую помощь.

Малыша отвезли в столичный зоопарк. Жизнь животного вне опасности.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 55 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md