В Новых Аненах поймали водителя с полным багажником анаболиков

В Новых Аненах поймали водителя с полным багажником анаболиков

Инцидент произошёл накануне у въезда в город. 

Экипаж полиции, который следил за дорожным движением, остановил автомобиль марки Toyota. В ходе проверки в багажнике были обнаружены четыре коробки с анаболическими средствами. Документы об их происхождении у водителя отсутствовали, передаёт deschide.md.

Автомобиль и анаболические средства были конфискованы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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