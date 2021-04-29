В Новых Аненах поймали водителя с полным багажником анаболиков

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Инцидент произошёл накануне у въезда в город.

Экипаж полиции, который следил за дорожным движением, остановил автомобиль марки Toyota. В ходе проверки в багажнике были обнаружены четыре коробки с анаболическими средствами. Документы об их происхождении у водителя отсутствовали, передаёт deschide.md.

Автомобиль и анаболические средства были конфискованы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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