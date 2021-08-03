В Новых Аненах без вести пропала девушка: граждан просят о помощи

В Новых Аненах без вести пропала девушка: граждан просят о помощи

Пропавшая была замечена в Кишинёве.

Разыскивается 17-летняя Игнат Дениса, проживающая в селе Бульбоака Новоаненского района. Девушка ушла из дома 1 августа. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза голубые. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 112 или 079616381.

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