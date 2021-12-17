В новогодние праздники туристический троллейбус будет выполнять тематические экскурсии для детей

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“Узнай город вместе с Дедом Морозом” – под таким названием в новогодние праздники будут проходить экскурсии по Кишинёву на туристическом троллейбусе. Об этом сообщили в примарии муниципия Кишинёв.

Так, дети и их родители смогут открыть для себя магию новогодних праздников и узнать легенды города Кишинёв.

Новогодний туристический троллейбус будет курсировать по субботам и воскресеньям, 18-19 декабря и 25-26 декабря, по следующему графику:

I рейс: в 11:00 (экскурсия на государственном языке);

II рейс: в 13:00 (экскурсия на русском языке);

III рейс: в 15:00 (экскурсия на государственном языке);

Кроме того, в период с 3 по 9 января 2022 года туристический троллейбус будет курсировать по следующему графику:

I рейс: в 11:00 (экскурсия на государственном языке);

II рейс: в 13:00 (экскурсия на русском языке).

Место отправления туристического троллейбуса – Арка Победы. После экскурсии все дети получат от Деда Мороза сладкие подарки. В туристическом троллейбусе будет разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.

Новогодние экскурсии также будут проводиться в течение пяти дней для детей из столичных центров временного размещения.

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