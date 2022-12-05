В ноябре сапёры обезвредили 14 взрывоопасных предметов

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Как сообщили в Минобороны, в прошлом месяце было проведено 12 операций по разминированию в населённых пунктах районов Штефан-Водэ, Новые Анены, Ниспорены, Хынчешты, Унгены, Дубоссары, а также в Кишинёве.

В селе Талмаза Штефан-Водского района батальон «Кодру» обнаружил снаряд калибра 320 мм времён ВОВ. Объект был уничтожен в условиях максимальной безопасности, пишет moldpres.md.

С начала года сапёры Национальной армии выполнили 169 операций по разминированию, в результате которых было уничтожено 494 взрывоопасных предмета и 13 161 патрон.

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