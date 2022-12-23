В ноябре этого года граждане взяли больше кредитов, чем в прошлом году

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В ноябре объёмы предоставленных кредитов составили 4 353,9 млн леев. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с ноябрём прошлого года. Наиболее востребованными остаются кредиты со сроками от 2 до 5 лет, что составляет почти 43% от общей суммы предоставленных кредитов.

Национальный банк Молдовы уточняет, что из общего объёма предоставленных кредитов, более 64% составляют кредиты в национальной валюте – 2 799,6 млн леев. Почти 33% – кредиты, предлагаемые в иностранной валюте (эквивалент 432,8 млн леев). В то же время, почти 3% – кредиты, привязанные к курсу валюты (121,5 млн леев).

Кредиты в национальной валюте были представлены преимущественно нефинансовым компаниям (76,3%) и физическим лицам (20,4%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средневзвешенная номинальная ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, выросла на 5,65 процентных пунктов, в валюте – на 0,62 процентных пункта, а привязанным к валютным курсам – на 1,23 процентных пункта.

Наибольшую долю составили потребительские кредиты (79,3%), они были начислены со средней ставкой 15,43% (-0,27 процентных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем, и +6,05 процентных пунктов по сравнению с ноябрём 2021 года).

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