В ноябре 617 потребителей были отключены от газа за долги

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В ноябре от сети было отключено 617 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,5 миллиона леев. При этом 380 потребителей были переведены на авансовую оплату, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.

Объем потребления природного газа в ноябре текущего года составил 63,1 миллиона кубических метров, что на 55,5 % ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, как сообщает служба АО «Молдовагаз», по сравнению с октябрем 2022 года этот показатель увеличился на 33,5 миллионов кубических метров, или на около 113%.

Бытовые потребители, по состоянию на 30 ноября 2022 года, погасили 99,1% выставленных в счетах сумм, что на 0,1 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 99,3%, с повышением на 0,5 процентного пункта. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 99,9%, что на 0,3 процентного пункта выше показателей ноября 2021 года.

По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ по состоянию на 30 ноября 2022 года составил 10,569 миллиарда леев, и покрывает 99,4% от объема поставок.

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