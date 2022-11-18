В ноябре 2022 года во фруктохранилищах Молдовы находится почти вдвое меньше яблока, чем годом раньше

0

Согласно оценке Ассоциации Moldova Fruct, по состоянию на начало текущего месяца во фруктохранилищах страны было складировано порядка 117 тыс. тонн яблока. Это примерно на 100 тыс. тонн меньше, чем на ту же дату 2021 года, сообщает EastFruit.

Ранее сотрудники организации понизили прогноз производства яблока в нынешнем году в Молдове с 485 тыс. тонн до примерно 400 тыс. тонн. При этом они считают, что к настоящему времени на внутреннем рынке страны было реализовано около 12 тыс. тонн яблока урожая-2022, на промпереработку направлено около 240 тыс. тонн, на экспорт – более 31 тыс. тонн.

Некоторые сельхозпроизводители-члены ассоциации полагают, что «товарные ресурсы яблока в хранилищах сельхозпроизводителей и трейдеров фактически могут быть несколько больше или меньше этого расчётного количества, но, в принципе, они близки к 100 тыс. тонн».

Вместе с тем, по их мнению, в нынешнем маркетинговом году ключевое значение имеет даже не объём товарного ресурса, а его структура – по сортам и категориям качества. В частности, наиболее ценной для операторов рынка была бы информация об абсолютном (в тоннах) или хотя бы относительном (в процентах) количестве заложенного во фруктохранилища яблока сортов группы «Гала», «Голден», «Джонаголд», «Ред Чиф» и других сортов, популярных на рынках стран Персидского залива, Северной Африки, а также ЕС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.