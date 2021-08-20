В ночном пожаре в Бендерах погиб мужчина

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Жители многоэтажки по улице Зои Космодемьянской сообщили в пожарную службу о том, что на 7 этаже горит квартира.

Поднявшись по автолестнице, спасатели разбили окно и вошли в помещение. На балконе горели оконные рамы и двери. Пламя сбили быстро, не допустив его распространения по жилой площади. В комнате на полу нашли тело 43-летнего владельца квартиры.

Специалисты рассматривают версию неосторожного обращения при курении. Вероятно, мужчина проснулся, попытался выбраться, но надышался дымом и потерял сознание, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.

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