В ночном клубе в Тирасполе вспыхнул пожар

В ночном клубе в Тирасполе вспыхнул пожар

В Тирасполе на втором этаже ночного клуба, в кладовой, загорелся поролон. Один из отдыхающих перепутал помещения и зашёл туда на перекур. Когда обнаружил пожар, попытался локализовать его. С ожогами лица, шеи и рук 25-летний мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

Пламя через вентиляционную трубу проникло в подсобку на первом этаже. Посетителей клуба попросили выйти на улицу. Спустя два часа огнеборцы ликвидировали пожар. Огнём повреждено неиспользуемое имущество, которое хранилось в хозпомещении, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Разбирательство по факту пожара продолжается.

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