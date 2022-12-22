В НКСС уточнили, кто имеет право на пересмотр пенсии с 1 января

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С 1 января 2023 года право на пересмотр пенсии по возрасту получают лица, проработавшие после установления пенсии два года, чья пенсия по возрасту была установлена до 1 января 2019 года, и которая не была пересмотрена в предыдущих этапах. Об этом уточнили в Национальной кассе социального страхования (НКСС).

Кроме того, будут пересмотрены пенсии по инвалидности, установленные с 1 января 1999 года для лиц, которые проработали после достижения права на пенсию не менее 7 лет, передает ipn.md.

Заявки на пересмотр пенсий могут быть поданы и онлайн через официальную страницу НКСС и единый правительственный портал государственных услуг. Для подачи электронного заявления лицо должно ввести информацию о типе пенсии, которая должна быть пересмотрена, идентификационный номер и дату рождения.

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