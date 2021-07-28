В НКСС рассказали о вариантах установления пособия по уходу за ребёнком

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Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщает, что застрахованное лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребёнком, может запросить ежемесячное пособие. Предлагается несколько вариантов.

В первом случае ежемесячное пособие по уходу за ребёнком устанавливается с даты предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 3-летнего возраста в размере 30% от расчётной базы, установленной на каждого ребёнка, но не менее размера минимального ежемесячного пособия на воспитание ребенка застрахованного лица (740 леев).

Второй вариант предполагает установление ежемесячного пособия со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения возраста 2 лет 2 месяцев. В этом случае до достижения ребёнком одного года размер ежемесячного пособия устанавливается в размере 60% от установленной для каждого ребёнка базы расчёта, но не менее двойного размера минимального ежемесячного пособия на ребёнка застрахованного лица (1480 леев). Со дня достижения года и до достижения ребёнком 2 лет 2 месяцев ежемесячное пособие устанавливается в размере 30% от установленной на каждого ребёнка базы расчёта, но не менее размера минимального ежемесячного пособия на ребёнка застрахованного лица (740 леев).

НКСС предупреждает, что вариант, изначально запрошенный для установления пособия на воспитание ребёнка, не может быть изменен позже. На одного и того же ребенка устанавливается только одно пособие, пишет moldpres.md.

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