В Ниспоренах в страшной аварии погиб пограничник

Трагедия случилась накануне недалеко от села Солтанешты.
По данным правоохранителей, 42-летний сотрудник Пограничной полиции ехал вне работы за рулём Volkswagen Passat. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения водитель скончался на месте, пишет publika.md.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
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