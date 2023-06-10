В Ниспоренах в страшной аварии погиб пограничник

В Ниспоренах в страшной аварии погиб пограничник

Трагедия случилась накануне недалеко от села Солтанешты.

По данным правоохранителей, 42-летний сотрудник Пограничной полиции ехал вне работы за рулём Volkswagen Passat. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения водитель скончался на месте, пишет publika.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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