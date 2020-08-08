В Ниспоренах найден труп женщины, пропавшей около месяца назад

В Ниспоренах найден труп женщины, пропавшей около месяца назад

Труп женщины в стадии разложения был обнаружен у водоёма в Ниспоренах. Как было установлено, погибшая с 13 июля была объявлена в розыск.

Страшную находку обнаружили вчера у озера в селе Селиште, пишет jurnal.md. По данным полиции, 77-летняя погибшая при жизни проживала в районе Хынчешты, но была родом из Селиште. По словам пресс-секретаря ИП Ниспорен Кристины Викол, женщина пропала без вести и безуспешно разыскивалась родственниками.

В результате осмотра на теле погибшей не было обнаружено следов насильственной смерти. Экспертам предстоит установить точную причину гибели и обстоятельства случившегося.

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