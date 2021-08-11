В Ниспоренах микроавтобус врезался в фургон. Есть пострадавшие

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Авария произошла сегодня утром в селе Солтанешты.

По данным полиции, на повороте столкнулись микроавтобус Ford под управлением 29-летнего мужчины и фургон Mercedes, которым управлял 51-летний водитель. Оба транспортных средства получили повреждения, пишет deschide.md.

В результате столкновения четверо пассажиров были доставлены в больницу. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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