В Ниспоренах микроавтобус врезался в фургон. Есть пострадавшие

В Ниспоренах микроавтобус врезался в фургон. Есть пострадавшие

Авария произошла сегодня утром в селе Солтанешты.

По данным полиции, на повороте столкнулись микроавтобус Ford под управлением 29-летнего мужчины и фургон Mercedes, которым управлял 51-летний водитель. Оба транспортных средства получили повреждения, пишет deschide.md.

В результате столкновения четверо пассажиров были доставлены в больницу. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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