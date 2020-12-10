В Ниспоренах ищут пожилую женщину: она не вернулась домой из больницы

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По словам дочери пропавшей, мать несколько лет страдает неврологическим заболеванием. Несколькими днями ранее Людмилу Бескиерь в довольно тяжёлом состоянии увезли в “скорую”.

Вечером того же дня пациентка сказала врачам, что отказывается от госпитализации и собирается домой. Однако до дома 61-летняя женщина так не добралась, пишет echipa.md.

В день исчезновения на пропавшей были: чёрная куртка, синие брюки и красные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят срочно позвонить по номеру 112 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

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