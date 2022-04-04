В Незавертайловке сгорел дом: семья осталась без крыши над головой

В Незавертайловке сгорел дом: семья осталась без крыши над головой

Инцидент произошел накануне. Хозяева затопили баню внутри дома. Когда собрались с детьми зайти в парилку, обнаружили воспламенение и вызвали пожарных.

Огонь стремительно перешёл на деревянные конструкции, обшивку и вскоре объял весь дом. Пожарные Днестровска и Слободзеи спустя 40 минут локализовали возгорание. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Дом не уцелел. Владельцы подсчитывают убытки. Инспекторы выясняют причину происшествия.

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