В нескольких столичных секторах сегодня не будет света

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По ряду адресов в четырёх секторах столицы сегодня, 10 июня, ожидаются отключения электричества.

Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/1, 51/2, 51/3 – с 09:00 до 13:00. ул. Каля Ешилор 51/3, 51/4, 51/5, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

ул. Александру чел Бун 85, 100, К. Тэнасе 9, Е. Дога 5, Б.-Бодони 22-26 – с 09:10 до 17:00.

Чеканы:

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00. ул. Алчедар 1, 2A, 4, А. Избаш 1-47, 14-40, Арионешть 2-6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 77-175, 108-192, пер. Колоница 1, 2, 3, Х. Бужор 53-69, 78-104, пер. М.-Спэтару 1-9, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 3, Вадул-луй-Водэ 9, 31, 99-127, 155, 999, 7777, 9001, 9999, 100, 120, 144-146, 162-196 – с 09:10 до 17:00.

Рышкановка:

ул. Т. Владимиреску 10/3 – с 09:30 до 18:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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