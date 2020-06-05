В нескольких столичных секторах не будет электричества

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По ряду адресов в столице сегодня, 5 июня, ожидаются отключения электричества.

Сектор Ботаника:

ул. А. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчоий Ной 1-31, 2-30, 999, пер. Бэчоий Ной 3, 9/1, Г. Безвиконь 5-17, 6-16, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Мунчешть 600-706, 9999, 605, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Ревака 2-6, 3, пер. Ревака 2, 4, В. Зарзэр 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэр 3-35, 4-28, В. Тульник 3-23, 16-18, Змеурей 5 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 60, 63, Армянская 28/1, 30, 30/3, Букурешть 34-38, 43-51, Болгарская 31, В. Александри 97 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. К. Тэнасе 6, 9, бул. Г. Виеру 1, 5, Иерусалим 7, Б.-Бодони 28/1, 28/2 – с 09:00 до 17:00. ул. Дойна 118, 122, 126, 148/2, 150/1,2,3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 30, 114, 116, 124; 150, 150W, 154/1, 2, 3, 156 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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