В нескольких столичных секторах не будет электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 16 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 59, 59/1, 59/3, 61, 63, 999, 9999, Н. Титулеску, 2, 4 – с 13:00 до 17:00;

ул. Гренобля, 149/1, 149A, 159A, 161A – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Лакулуй, 34 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Киев, 6/3, 8/1, 16/6, Н. Димо, 7, 7/3 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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