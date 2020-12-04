В нескольких секторах столицы сегодня не будет электричества

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Поставщик сообщает, что в пятницу ожидаются запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Титулеску 5/6, 22, 24, 26, 28, 28/2, 30, 32, 34, 51, 53/1, Дечебал 19, Куза-Водэ 999 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Басарабилор 28-32, 27-35, Кодрилор 12/1, 16 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкина 41 – с 09:00 до 11:00. ул. А. Рэдэуцану 9 – с 12:00 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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