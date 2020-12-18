В нескольких секторах столицы не будет электричества

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Поставщик сообщает, что в пятницу ожидаются запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Хаждеу 45-53, 48, 86, Армянская 110, 110/1, Кожокарилор 1-13, 6-18, Жунимя 1-11, 4-10, О. Гога 2, 5, 6, 21, 22, 29, Т. Майореску 2-10, 16, 5-11 – с 08:45 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Басараб 3, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 9/1, 9/2, Н. Димо 25, 27/1 – с 09:20 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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