В нескольких пригородах в пятницу временно отключат воду

В нескольких пригородах в пятницу временно отключат воду

Потребители, проживающие в Тогатино, Максимовке и Колонице, останутся без воды в пятницу, 19 февраля. Перебои с подачей ожидаются с 09:00 до 13:00.

Как пишет ipn.md, в связи с выполнением компанией “Premier Energy Distribution” запланированных работ может быть отключено электричество, что приведёт к прекращению подачи воды. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022- 85-77-77.

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