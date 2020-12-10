В нескольких домах на Чеканах в пятницу не будет воды

0

Некоторые жители Чекан останутся в пятницу, 11 декабря, без воды в кране. По данным поставщика, её не будет с 09:00 до 15:00.

Так, подача воды будет прекращена в домах на улицах Петру Заднипру, 16-18, в том числе с дробями, и Николае Милеску-Спэтару, 9, 13, 13/1, 13/2, 23, 3-5, в том числе с дробями.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.